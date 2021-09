Trekt Engels goudhaantje volgende zomer naar de Premier League? Liverpool heeft 80 miljoen pond over voor de middenvelder

Jude Bellingham maakt een uitstekende indruk bij Borussia Dortmund. De jonge middenvelder is één van de grootste talenten op de Europese velden en hij zou volgend seizoen wel eens in zijn thuisland in de Premier League aan de slag kunnen gaan.

Jude Bellingham is nog steeds maar 18 jaar oud, maar bij Borussia Dortmund krijgt hij regelmatig zijn kans op het middenveld. Zo speelde hij in totaal al 51 wedstrijden voor de Duitse topclub en daarin was hij goed voor 5 doelpunten en 7 assists. In Engeland houden ze de prestaties van Bellingham nauwlettend in de gaten. Zo zou Liverpool de jonge middenvelder terug naar zijn thuisland willen halen. Volgens de Daily Star zou Livepool volgende zomer 80 miljoen pond over hebben voor Bellingham.