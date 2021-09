Griezmann is "gelukkig" na vertrek bij Barcelona: "Beste wat me de laatste jaren is overkomen"

Antoine Griezmann is weer een speler van Atlético Madrid. De Franse aanvaller wordt geleend van Barcelona en werd woensdag officieel voorgesteld. Het voelde als thuiskomen...

Bij Barcelona was hij niet al te succesvol. Hij wil zijn gloriejaren bij Atlético laten herleven. "Ik heb al zo'n tien dagen niet meer geslapen, wachtend op dit moment", vertelt hij op de clubwebsite. "Dit is het beste dat me de afgelopen jaren is overkomen. Het is de beste plek voor mij. Ik ben hier gelukkig binnen en buiten het veld."

Nu is het afwachten of de fans hem ook weer in de armen zullen sluiten, want zijn transfer naar Barça was bij velen een teken van verraad. "Ik denk dat de fans en ik een prachtige relatie hadden. Dat wil ik weer voelen en daar moet ik voor zorgen. Het gaat niet om woorden, maar om daden."

En hij had ook nog een woordje over voor trainer Diego Simeone. "Het komt ook door hem. Ik ben hem veel verschuldigd, persoonlijk en professioneel. Ik speelde op mijn hoogste niveau onder hem bij Atleti. Hij heeft mij en mijn familie altijd gesteund. Ik ben erg gelukkig en vereerd om onder hem te spelen."