Huurlingen van blauwzwart hebben zelfde doel: "Al van geproefd bij Club Brugge"

Thomas Van den Keybus en Maxim De Cuyper trokken allebei van Club Brugge naar Westerlo.

Het zijn twee totaal verschillende spelers, maar ze zijn wel met hetzelfde doel naar Westerlo getrokken. “Met Club Brugge hebben we de sfeer van een titel al eens geproefd. Dat willen we nu ook met Westerlo bereiken”, zegt Thomas Van den Keybus aan HLN.

Al is het ook anders, want bij Westerlo staan ze op het veld en moeten ze mee het verschil maken. “Als jonge speler kan je alleen maar groeien door te spelen en Westerlo is een heel fijne club, die ons nu de kans geeft om onszelf te bewijzen.”

Het gaat alvast vooruit voor Van den Keybus. “Ik was nog maar pas hier, maar na twee invalbeurten dropte de coach me tegen Lierse Kempenzonen meteen in de basis. Dat geeft vertrouwen. En het smaakt naar meer. Ik wil met deze club prijzen pakken.”