Dessoleil wil bij Antwerp dezelfde rol opnemen als deze bij Sporting Charleroi

Een verrassende transfer op het einde van de transferperiode was deze van Dorian Dessoleil van Sporting Charleroi naar Antwerp. Op de sociale mediakanalen van Antwerp blikt hij terug op deze transfer en zijn keuze voor de 'Great Old'.

Jarenlang was hij een vaste waarde bij Sporting Charleroi. Een gemakkelijke keuze was het niet om voor Antwerp te kiezen. "Het was niet eenvoudig om bij Charleroi te vertrekken: ik ben er geboren, speelde er ook al in de jeugd en heb er meer dan 200 wedstrijden afgewerkt. Maar in het leven moet je blijven groeien. En je moet ervoor zorgen dat je na je carrière geen spijt hebt. Daarom heb ik deze keuze gemaakt", vertelt hij.



De concurrentie bij Antwerp is een pak groter dan bij Sporting Charleroi. Toch wil hij deze uitdaging aangaan "In Charleroi was ik kapitein, dus ook een leider van het team en in de kleedkamer. Maar soms moet je aan jezelf denken en voor de uitdaging kiezen, daarom ben ik naar hier gekomen. Hier zal ik ook proberen dat leiderschap te gebruiken."