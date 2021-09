Jack Hendry meteen tegen ex-club? "Zou het hem gunnen, maar ..."

Alexander Blessin zag nog een aantal van zijn spelers vertrekken de laatste weken. Eentje zelfs meteen naar de tegenstander op match 1 na de mercato.

"Als hij zou spelen, dan ben ik zeker blij voor hem. Hij heeft natuurlijk twee keer met Schotland moeten spelen, dus ik weet niet of hij helemaal klaar is", aldus Blessin.

Krijger als vervanger

"Het is mijn beslissing niet natuurlijk. Maar het zou een leuk duel zijn als hij mag spelen voor Club Brugge", is de coach duidelijk over Jack Hendry.

Met Fortes heeft Oostende ondertussen wel een ervaren vervanger in huis gehaald: "Hij is kalm en communiceert heel goed met de spelers. Hij is een goede aanwinst, ik ben blij dat ik er ben - het is echt een krijger."