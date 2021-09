Laatbloeier Tarik Tissoudali moet aan statistieken werken, maar: "Hij is nu al een van de beste spitsen van de competitie"

Dankzij een schitterende heenronde maakte Tarik Tissoudali in januari de overstap naar AA Gent. Wie had dat pakweg twee jaar eerder durven denken? De Marokkaanse Amsterdammer is een laatbloeier.

In Het Nieuwsblad laat Stijn Vreven, die Tissoudali (28) nog onder zijn hoede had bij Beerschot in 1B, zich uit over de dribbelkont. "Hij werd bij ons als linksbuiten gehaald, hij heeft ook nooit aangegeven dat hij als nummer tien of spits wilde spelen. De verdienste om hem als spits uit te spelen, is van Hernan Losada." Op de korte ruimte kent Tarik Tissoudali zijn gelijke niet in de Jupiler Pro League. Al moet de Nederlander blijven werken aan zijn killerinstinct. "Hij heeft dat nochtans in zich, dat zag ik op training. Nu komt het erop aan om dat om te zetten naar de wedstrijden mét druk." "Ik vind Tarik Tissoudali nu al één van de beste spitsen in de competitie. En nu is hij volop aan het werken aan die volgende stap: om zelfs uit een halve kans een doelpunt te maken", besluit Stijn Vreven.