Club Brugge kan aanvallend geweld van PSG beginnen vrezen

PSG moet het dit weekend doen zonder zijn twee supersterren Neymar en Messi. Deze worden gespaard voor mogelijks de wedstrijd tegen Club Brugge.

Zaterdagmiddag speelt PSG tegen Clermont Foot maar dit zal zonder Messi en Neymar zijn. Beide supersterren speelden donderdagnacht (Belgische tijd) nog met hun respectievelijk land in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties en krijgen van hun trainer wat extra rust. Coach Mauricio Pochettino had het over "gezond verstand" en wil zijn sterkhouders wat sparen.

Wie dat er mogelijks nog niet zal bij zijn is Kylian Mbappé. De ster van het Franse voetbal liep een blessure op tijdens de wedstrijd tegen Bosnië. "Hij heeft getraind en het ziet er goed uit, maar we moeten bekijken of een reactie is", vertelde Pochettino op de persconferentie.

Normaal gezien gaat het drietal wel aanwezig zijn in de Champions League wedstrijd tegen Club Brugge. Indien Messi start tegen Club Brugge zal het zijn eerste basisplaats zijn in het shirt van PSG.