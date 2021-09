🎥 Vertessen maakt eerste competitiedoelpunt voor PSV in topper tegen AZ

Yorbe Vertessen lijkt dit jaar helemaal te gaan ontbolsteren bij PSV.

De 20-jarige Vertessen werd op 1 januari van Jong PSV overgeveld naar de A-kern en lijkt daar grote stappen te maken. De in Tienen geboren aanvaller lijkt zelfs alleen maar in topwedstrijden te scoren.

Aan het begin van het Nederlandse seizoen scoorde hij in de Johan Cruijff-schaal (Supercup) tegen Ajax en deelde hij ook een assist uit in de 0-4 overwinning.

In de eerste topwedstrijd voor PSV in de compeititie tegen AZ was Vertessen opnieuw goed voor een doelpunt. Hij hield Bruno Martins Indi knap af en trapte de 0-2 schuin in doel:

Ook het eerste doelpunt van de avond willen we u zeker niet onthouden: een verwoestend schot van Olivier Boscagli:

Soms is het eens goed om niet na te denken en gewoon te knallen! 💥🤯 pic.twitter.com/NJkDAx8eie — Play Sports (@playsports) September 11, 2021

PSV won met 0-3 op het veld van AZ en staat met 12 op 12 alleen aan de leiding in de Eredivisie. Eerste achtervolger Ajax heeft 2 punten minder.