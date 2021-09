Defour en Deschacht laten zich uit over ex-Malinwaspeler: "Hij is het bewijs" vs "Vroeger meer nodig dan 2 goede matchen"

Steven Defour en Olivier Deschacht zagen de voorbije weken, maanden en jaren heel wat spelers de revue passeren. En dus hebben ze ook een duidelijke mening.

Zo lieten ze zich ook onder meer uit over Aster Vranckx, die KV Mechelen inwisselde voor het Duitse Wolfsburg.

"Hij is een voorbeeld van een speler waar ze in de jeugd niet altijd in geloofden, maar die gewerkt heeft om door te breken", aldus Defour in Het Nieuwsblad.

Wolfsburg

"Als je wat naam maakt en op het veld doet wat je moet doen, dan kan je jezelf iets permitteren. Aster deed wat hij moest doen, hij ging niet voor niets naar Wolfsburg."

"Ik hoop dat hij de juiste keuze heeft gemaakt", pikte Olivier Deschacht in. "Bij Mechelen speelde hij niet altijd. In onze tijd was meer dan een of twee goede matchen nodig om op de radar te staan van een Europese topclub."