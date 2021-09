🎥 Het stond in de sterren geschreven: Cristiano Ronaldo scoort meteen tweemaal bij terugkeer bij Manchester United

Zaterdagnamiddag was het dan zover: Cristiano Ronaldo die opnieuw het Manchester United-shirt aantrok en zijn eerste speelminuten maakte bij zijn nieuwe, oude club. De Portugese ster demonstreerde meteen dat hij nog niet verleerd is wat hij het liefste doet: scoren.

Newcastle United was de ploeg die op bezoek ging op Old Trafford en mocht proberen om Ronaldo in bedwang te houden bij zijn terugkeer in Manchester. Dat lukte vrij lang in de eerste helft, maar kort voor rust deed Ronaldo dan toch de netten trillen.

Het sprookje was voor Ronaldo zelf en de fans van Man United zo compleet. De bezoekende doelman werd het moeilijk gemaakt door een afgeweken schot en vervolgens stond Ronaldo op de juiste plaats om van dichtbij de 1-0 binnen te tikken.

Het was niet de moeilijkste treffer uit de voetballoopbaan van Cristiano Ronaldo en zeker ook niet de mooiste, maar daar zal niemand in het rode deel van Manchester om malen. Het werd zelfs nog beter: na de pauze scoorde Ronaldo een tweede keer.