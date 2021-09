Mannaert blijft erin geloven voor Champions League: "Liever de lat te hoog dan te laag"

Club Brugge gaf het bij de loting al aan dat ze er alles wilden aan doen om te overleven en te overwinteren in de Champions League, al is de tegenstand enorm.

Club Brugge ging nog flink aan de slag op de transfermarkt en haalde nog enkele sterkhouders in huis. Of dat voldoende zal zijn om PSG, Manchester City en/of Leipzig te kloppen?

Lat hoger leggen

Dat is nog maar de vraag. Maar Vincent Mannaert blijft er wel in geloven, volop zelfs. "Je moet altijd proberen om de lat wat hoger te leggen. We hebben nog niet het beste Club gezien dit seizoen en nu komt de eerste zware test op ons af", aldus de sterke man in De Tribune.

"We blijven zeggen dat het kan, maar dan moeten we wat meeval hebben. Maar we leggen liever de lat wat hoger dan te laag, en als dan blijkt dat we het goed gedaan hebben, maar de scores dat niet reflecteren, dan nemen we daar vrede mee."