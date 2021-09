Mbaye Leye maakt het bilan op: "Komen uit financieel moeilijke situatie en toch ..."

Standard wil er na de interlandbreak opnieuw staan en rekent daartoe op een zege tegen Seraing. Mbaye Leye maakt een eerste bilan op.

"We spelen met jonge spelers en er zijn momenten dat we moeilijkheden hebben gehad", aldus Mbaye Leye op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Seraing.

Maximale

"We doen het maximale met dit nieuwe Standard. We komen uit een financieel moeilijke periode en hebben veel minder uitgegeven dan heel wat andere ploegen."

"Toch hebben we tien punten en staan we op twee eenheden van de leider", merkt Leye op. "We moeten verder kijken dan de twee nederlagen."