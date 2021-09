Teddy Chevalier: "De scheidsrechter heeft de wedstrijd kapot gefloten"

Teddy Chevalier, de aanwinst van Moeskroen, kon niet verhinderen dat zijn nieuwe club met 3-1 ging verliezen op het veld van Deinze.

Het was voor Chevalier een wedstrijd van uitersten. Zelf kreeg hij al bijzonder snel een doelpunt achter zijn naam. Zijn ploeg ging uiteindelijk wel met 3-1 onderuit. De scheidsrechter was Kop van Jut bij Moeskroen vanwege het afgekeurde doelpunt van Lepoint.

"De scheidsrechter heeft de wedstrijd kapot gefloten", had Chevalier in een reactie bij La Dernière Heure weinig begrip voor de beslissing. "Bij een stand van 2-2 had de wedstrijd nog een andere kant op kunnen gaan. We zijn bijzonder kwaad, maar we moeten ons hierover heen zetten."

0 op 12

Moeskroen blijft zo wel achter met een 0 op 12. Chevalier is er niet de persoon naar om het hoofd te laten hangen. "We hebben de kwaliteiten om terug te komen en dat willen we ook. We gaan bewijzen dat Moeskroen niet dood is."