Jude Bellingham is geen fan van het bier dat de Leverkusen fans hem toewerpen

Borussia Dortmund won zaterdag met 3-4 op bezoek bij Bayer Leverkusen. Erling Haaland maakte de beslissende treffer vanaf de penaltystip. Jude Bellingham vierde het feestje na het doelpunt van Haaland, ving een biertje en nam een flinke slok. 'Een perfecte dag voor mijn eerste biertje', reageerde Bellingham na de wedstrijd op Twitter. 'Ik ben geen fan.'

Perfect day for my first beer... Not a fan.🥴#HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N