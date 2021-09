Het was zoeken naar de man van de match tussen Beerschot en STVV maar we hebben hem gevonden

Het was geen gemakkelijke keuze om voor de wedstrijd tussen Beerschot en STVV een man van de match te kiezen. Veel duels maar bitter weinig kansen in deze wedstrijd. De schittering op het veld kwam vandaag van een man uit het land van de rijzende zon.

In een 0-1 wedstrijd ga je meestal kijken naar de enigste doelpuntenmaker van de partij (Steve De Ridder in dit geval) of naar één van de doelmannen die zijn netten schoonhield. Toch was er iemand anders die opviel namelijk Daiki Hashioka. De Japanse rechtsachter van STVV speelde een prima partij.

Niet alleen verdedigend blonk hij uit maar ook op aanvallend vlak. In zijn zone kwam hij geregeld Holzhauser tegen en deze slaagde er niet in op zijn stempel op de partij te drukken. Tegelijkertijd toonde hij geregeld aanvallende impulsen en creativiteit aan de bal.

De Japanse verdediger van 22 jaar kwam vorig jaar met de winterstop over van Uruwa Red Diamonds op uitleenbasis en dit nog tot het einde van dit seizoen. Vorig seizoen kwam hij tot 7 wedstrijden in de Jupiler Pro League maar nu lijkt hij zijn plaats te veroveren bij de Limburgers.