📷 Demba Ba zet een punt achter zijn spelerscarrière

Op 36-jarige leeftijd heeft de Senegalees beslist dat hij stopt met voetballen.

Demba Ba heeft maandagmiddag aangekondigd dat hij zijn voetbalcarrière beëindigt. De Senegalese international (36 jaar, 22 caps) was contractvrij sinds zijn plotselinge vertrek bij Lugano, slechts drie wedstrijden na zijn aankomst bij de club.

Hij speelde in België (Moeskroen), Duitsland (Hoffenheim), Engeland (West Ham, Newcastle en Chelsea), Turkije (Besiktas, Göztepe en Basaksehir), China (Shanghai Shenhua) en recent in Zwitserland (Lugano). Hij won de Europa League met Chelsea in 2013 en was twee keer Turks kampioen (2017 en 2020).