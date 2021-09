Bart Verhaeghe voor PSG: "In principe maken we geen enkele kans"

Morgen is het D-day in Brugge. Lionel Messi komt afgezakt naar Jan Breydel en zelfs de paus had zoveel mediabelangstelling niet kunnen opwekken. In de Franse sportkrant L'Equipe blikte Club-voorzitter Bart Verhaeghe vooruit op het duel met PSG.

Verhaeghe benaderde het heel respectvol. “Ze hebben de beste spelers en een management van grote kwaliteit”, aldus Verhaeghe. “Wij zijn allemaal mensen met dromen. Maar Lionel Messi is dat niet. Qua talent en ervaring kent hij zijn gelijke niet. Normaal gezien hebben we geen enkele kans. PSG is immers het product van de mondialisering van het voetbal, met de beste spelers van elk land.” Dat gezegd zijnde, hopen ze in Brugge natuurlijk wel op een stunt. Naar Belgische normen heeft Club een indrukwekkende transferzomer achter de rug en de investeringen werden gedaan om geen mal figuur te slaan in de CL. Maar of het genoeg is om Messi, Neymar en Mbappé te beteugelen...





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (15/09).