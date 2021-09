Bernd Hollerbach vol lof over de verdedigende kwaliteiten van STVV na de driepunter tegen Beerschot

Bernd Hollerbach was een tevreden man na de winst van zijn STVV tegen Beerschot. Hij lof voor zijn verdediging en nog een opmerking over zijn nieuwe kapitein.

STVV won dankzij de overwinning op Beerschot nu twee wedstrijden op verplaatsing op rij. Hierdoor springen ze ineens naar een zevende plaats in het klassement. Hollerbach was dan ook zeer tevreden na de wedstrijd. “Wij hebben onze kansen benut en zelf weinig weggegeven. Het was misschien niet de mooiste wedstrijd maar we hebben het uitstekend gedaan. We hebben vooral fantastisch verdedigd."

Opvallend feit was dat Steve De Ridder niet de aanvoerdersband droeg maar nieuwkomer Toni Leistner. Hollerbach had hier het volgende op te zeggen: "Er zijn de laatste weken een aantal spelers vertrokken en nieuwe bijgekomen dus het was wat zoeken. Het klopt dat Leistner vanaf nu de aanvoerdersband zal dragen en dit blijft zo. Het is geen keuze tegen Steve (De Ridder) maar voor de ploeg. Steve is nog steeds heel belangrijk dat heeft hij ook getoond vandaag."