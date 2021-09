Twee wedstrijden en negen doelpunten in de Croky Cup vanavond

Alle ogen van de wereld zijn gericht op de Champions League maar ook in België werd er gevoetbald vanavond. Zo stond namelijk twee wedstrijden van de 5de ronde in de Croky Cup ingepland vanavond.

Lyra-Lierse - SK Deinze

Lyra-Lierse ontving in eigen huis SK Deinze dat prima gestart is aan het seizoen in 1B. Toch duurde het tot de 17de minuut voordat er gescoord werd. Doelpuntenmaker van dienst was Dylan De Belder en hij herhaalde dit kunstje 11 minuten later. Het zat Lyra-Lierse niet mee want Gianni Vets maakte een owngoal waardoor voor de rust er al 0-3 op het bord stond.

SK Deinze ging op hetzelfde elan verder in de tweede helft. Ze scoorden nog tweemaal via Prychynenko en Mertens. Zo bekert SK Deinze verder na een vlotte 0-5 overwinning.

Moeskroen - KVK Wellen

Moeskroen ontving in eigen huis KVK Wellen en kwam na 19 minuten op voorsprong via Ribeiro. Wie anders dan Chevalier zette de 2-0 op het bord. Dit was tevens de rusttand.

Na nog geen 5 minuten in de tweede helft legde Moeskroen de wedstrijd definitief in een plooi dankzij een doelpunt van El Hadji. Wellen kon nog minderen via Versteeven maar dichter kwamen ze niet meer.

Zo mogen Moeskroen en SK Deinze zich opmaken voor een mogelijke confrontatie met een ploeg uit de Jupiler Pro League in de volgende ronde.