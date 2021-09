Clement heeft goed nieuws voor PSG: "Hij is klaar voor zijn eerste minuten"

Philippe Clement kon ook wat selectienieuws voor morgen verklappen. Wesley Moraes zit er sowieso bij en kan minuten maken.

Wesley kwam met een achterstand aan bij Club Brugge, maar heeft die snel weggewerkt. Al is hij wel nog niet klaar om te starten. “Wesley is klaar om minuten te maken en zal in de selectie zitten. Voor hem is een basisplaats wel nog te vroeg", aldus Clement.

Eder Balanta viel vrijdag uit tegen Oostende en leek de match tegen PSG te zullen moeten missen. "Ook Balanta zal in de selectie zitten: hij heeft alles meegetraind met de groep. Of hij kan starten, dat zal moeten blijken morgen. Otasowie is nog niet wedstrijdfit en zal niet in de selectie zitten.”