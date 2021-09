Degryse ziet dat veel van de zin van Messi zal afhangen: "Wel, ik wens hem een goede avond"

Veel geluk aan de verdedigers van Club Brugge morgen. Eén voor één gaan ze tegen een wereldster komen te staan. Marc Degryse wenst één man in het bijzonder veel succes toe.

't Is eigenlijk in de eerste match al van moeten als Club enige kans wil maken op Europese overwintering in de CL. Maar hoe Philippe Clement zijn team gaat zetten, is nog maar de vraag. Als je te aanvallend speelt, loop je grote kans in het mes te lopen. Te defensief, dat is Club niet gewend.

En dan moet je er drie in het oog houden: Neymar, Mbappé en Messi. “Messi bepaalt zelf of hij te stoppen is, of niet. Als hij niet scherp staat, heeft Club een kans", zegt Degryse in HLN. "Ze moeten compact verdedigen, en zo geen ruimtes weggeven. Sobol staat tegenover Messi. Wel, ik wens hem een goede avond.”