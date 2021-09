Stilaan terug boven water: jongeling Genk scoort punten bij Van den Brom

Na alle transfergeweld van Genk was Luca Oyen, de 18-jarige flankaanvaller die vorig seizoen toch wel zijn sporen verdiende, wat uit beeld verdwenen. Maar kwaliteit komt bovendrijven.

Oyen mocht vorig seizoen nog 20 keer opdraven in competitie en play-offs, maar haalde de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen zelfs de wedstrijdkern niet. Tegen Anderlecht en Union zat hij wel al op de bank zonder speelminuten te krijgen.

Maandagavond trad hij wel aan met de beloften tegen Cercle Brugge en daar liet hij zien dat hij klaar is voor minuten bij de A-ploeg. Hij scoorde twee keer en was ook goed voor beslissende actie in de 3-1 overwinning tegen de beloften van Cercle. Hij liet ook een paar knappe acties noteren.