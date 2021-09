Tielemans - gelinkt aan transfer naar Barcelona - reageert: "Ik hou al mijn opties open"

Tielemans heeft nog een contract tot medio 2023 bij Leicester, maar de club probeert dat al maanden te verlengen. Tielemans en zijn entourage hielden tot nu toe de boot af en de geruchten over Barcelona maken het er voor Leicester niet makkelijker op.

"Ik sta open voor alles", zei Tielemans bij Sky Sports. "De transfermarkt is net dicht, maar ik wil zoveel mogelijk opties hebben als ik kan. We zullen zien wat er dan gebeurt." Barcelona is trouwens niet de enige club die interesse toont. Zowat alle Europese topclubs zien wel iets in de Rode Duivel.

"We will see..."



