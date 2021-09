Overleg tot diep in de nacht na desastreuze avond Barcelona: Koeman onder vuur bij directie, Spaanse pers vernietigend

Barcelona ging dinsdagavond kansloos onderuit (0-3) tegen Bayern München. Dat kan gebeuren, maar de manier waarop was ongezien. Barça kon geen enkele kans afdwingen. Na de match was er tot diep in de nacht overleg tussen voorzitter Laporta en trainer Ronald Koeman.

as drie uur na de wedstrijd verlieten vice-president Rafa Yuste en sportief directeur Mateu Alemany het stadion. Toen was voorzitter Juan Laporta nog steeds aanwezig en er zou naar verluidt stevig overleg plaatsgevonden hebben met Koeman. De vraag is of zijn positie nog houdbaar is.

De kritiek was alvast loeiend. Koeman zette Luuk de Jong in de spits en dat kon op weinig meeval rekenen. De Catalanen dwongen voor het eerst in hun geschiedenis in de CL amper een kans af. “Het waren deze keer niet acht doelpunten, zoals dertien maanden terug. Maar Bayern is op alle vlakken veel beter dan Barcelona", aldus Marca. "Koeman koos voor de verdediging, wachtend om toe te slaan. Kortom: Barcelona speelt nu hetzelfde als Elche, Getafe of Deportivo Aláves als zij naar het Camp Nou komen. Dit Barcelona is een klein team in de Champions League.”