Club Brugge rekent in Youth League op Vermant, Engels en zomeraanwinst

Bij Club Brugge beginnen ze vanavond aan hun CL-avontuur tegen PSG. Maar in de namiddag is er ook al een topmatch.

Ook de U19 speelt namelijk tegen PSG op woensdag in de Youth League en dat zou ook wel eens een spannend duel kunnen worden.

De selectie is alvast gemaakt en de basiself is ondertussen bekend. Daarbij een aantal bekende achternamen zoals Engels en Vermant.

Ook Sandra is er bij en met Nusa is er ook een zomeraanwinst van Club Brugge bij voor de U19-ploeg. Benieuwd of ze kunnen uitpakken met een stunt(je).