Dessers weet dat er twijfels zijn bij de Feyenoord-fans: "Maar ik ben een veel betere speler geworden"

Cyriel Dessers heeft gisteren zijn debuut gemaakt voor Feyenoord. Hij kreeg een invalbeurt van 13 minuten tegen Maccabi Haifa, maar kon nog niet zijn stempel drukken. De komende weken wil hij de twijfels bij de fans wegspelen.

Die zijn er wel. Dessers scoorde vlot bij Utrecht en Heracles, maar dat is een niveau lager dan de Rotterdamse club. "Ik heb mijn best gedaan. Nog niet echt kansen gekregen, maar dat komt nog wel", lachte Dessers voor de camera van ESPN. "Ik voel me fysiek heel goed. Als de trainer me nodig heeft, ben ik er."

Dessers weet dat er twijfels zijn. "Maar ik ben een andere speler dan een paar jaar hiervoor. Als mensen spreken over mijn Utrecht- of Heracles-periode; dat interesseert me niet. Ik ben een veel betere voetballer geworden en kan niet wachten om dat aan iedereen te laten zien."