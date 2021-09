Cyril Ngonge goed begonnen in Nederland: "Noch Brugge noch Cyril moeten spijt hebben"

Cyril Ngonge zit al aan drie goals in vier duels in de Eredivisie. Een geslaagd debuut dus bij FC Groningen.

Cyril Ngonge (21) is een van de talenten uit de kweekfabriek van Club Brugge, al kreeg hij bij blauw-zwart niet al te veel speelkansen.

Na een uitleenbeurt aan Jong PSV is hij via RKC Waalwijk nu bij Groningen terechtgekomen, waar hij aan drie goals in vier duels zit.

Sterk debuut

Vader Michel Ngonge is een tevreden man: "Noch hij, noch Club Brugge moeten zich verwijten maken over hoe alles verlopen is."

"We zijn niet ontgoocheld, het is niet erg. Het maakt deel uit van het voetbal en het leven maakt dat iedereen zijn carrière maakt."