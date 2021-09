Antwerp-verdediger niet speelklaar tegen zijn ex-club: "Nog iets achter de hand"

Antwerp won afgelopen weekend niet zonder moeite op bezoek bij Eupen (0-1). Tegenvaller voor de Great Old was het uitvallen van Björn Engels. De ervaren centrale verdediger mist zo de confrontatie met zijn ex-club.

Op de persconferentie kwam Brian Priske met hoopvol nieuws over de van Aston Villa overgekomen verdediger, die niet mee afreisde naar Griekenland. "Björn herstelt erg goed en kwam de voorbije dagen goed door. Maar deze wedstrijd komt te vroeg voor hem. We hebben nog wel iets achter de hand op die positie. Dinis Almeida deed het uitstekend in Eupen en was er mee verantwoordelijk voor dat we voor het eerst in de competitie onze netten schoon konden houden", aldus Priske.

Het belooft donderdag overigens een hete avond te worden in Athene. Zo wees het kwik woensdag 32 graden aan in de Griekse hoofdstad. "Te warm? Nee, zeker niet! Dat is gewoon lekker weer, bovendien spelen we pas om 22u lokale tijd. In Omonia was het veel erger. De temperatuur mag geen enkele invloed hebben op ons spel", besluit de Deense T1 van Antwerp.