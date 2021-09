Golden Boy: laatste 40 kanshebbers zijn bekend, nog twee Belgen maken kans

Wie wordt een jaar na Erling Haaland verkozen tot beste jonge voetballer van Europa? De 40 Golden Boy-genomineerden werden donderdag bekendgemaakt, met twee Belgen en een ex-speler van Club Brugge op de lijst.

Wie zal de 2021 Golden Boy award winnen? Tuttosport, het Italiaanse dagblad dat de stemming organiseert, heeft donderdag de namen van de 40 genomineerden bekendgemaakt en onder hen bevinden zich twee Belgen: Jeremy Doku en Charles De Ketelaere. Odilon Kossounou, die deze zomer van Club Brugge naar Leverkusen verhuisde, behoort ook tot de 40 genomineerden, evenals rijzende sterren van het Europese voetbal, zoals Pedri, Jude Bellingham en Mason Greenwood.

Erling Haaland werd in 2021 verkozen tot Golden Boy, terwijl Lionel Messi, Paul Pogba en Kylian Mbappé ook voorkomen op de lijst van winnaars van een trofee die in 2003 in het leven werd geroepen met de inzegening van Rafael Van Der Vaart, verkozen vóór Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo.

Een Belg heeft nog nooit de Golden Boy award gewonnen, maar Eden Hazard (3e in 2011), Thibaut Courtois (3e in 2012), Romelu Lukaku (2e in 2013) en Divock Origi (2e in 2014) hebben allemaal al wel het podium gehaald.