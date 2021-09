Peter Maes vindt het niet correct van Beerschot: "Hierop afgerekend worden"

Woensdagmiddag werd Peter Maes als eerste trainer in de Jupiler Pro League ontslagen bij Beerschot.

Peter Maes werd na de 1 op 21 wandelen gestuurd bij Beerschot. Daarmee staan ze afgetekend op de laatste plaats in het klassement.

Vaak wordt gezegd dat de stijlbreuk van de ‘oude’ Maes met Hernan Losada en Will Still, twee jonge coaches, te groot was. "Ik ben niet de jongste coach, maar er zijn nog collega's van mijn leeftijd. Dan moet je je laten omringen door assistenten die wel handig zijn in de technologische nieuwigheden. En dat was ook zo", zegt Maes bij Sporza.

Daarmee verwijst hij naar zijn assistenten Davy Heymans en Stefan Winters die ook moesten vertrekken. "Mijn assistenten haalden uitmuntende cijfers op de trainersschool en geven les. Nog eens, het is niet eerlijk dat ze hierop afgerekend worden."