Vreselijk nieuws voor verdediger van Manchester City: zijn vader is enkele minuten na zijn eerste goal in de Champions League overleden

Nathan Aké beleefde gisteren een hoogtepunt in zijn carrière door zijn allereerste doelpunt in de Champions League te scoren. Enkele minuten later kreeg de Nederlander echter vreselijk nieuws te horen, want zijn vader was overleden.

Manchester City won gisteren na een spektakelmatch met 6-3 van RB Leipzig. Aké was één van de doelpuntenmakers, maar niet veel later kreeg de verdediger te horen dat zijn vader was overleden. Op Instagram laat Aké weten dat zijn vader al een tijdje ziek was.

"De afgelopen weken waren de zwaarste van mijn leven, mijn vader is erg ziek geweest en er was geen behandeling meer mogelijk. Ik had het geluk dat ik veel steun kreeg van mijn verloofde, familie en vrienden", legt de Nederlander uit.

"Gisteren scoorde ik na een moeilijke tijd mijn eerste Champions League-doelpunt, en slechts een paar minuten nadat hij vredig was overleden met mijn moeder en broer aan zijn zijde. Misschien was het zo bedoeld, mij zien spelen maakte hem altijd trots en gelukkig. Ik weet dat je altijd bij mij bent, je zult altijd in mijn hart zijn en deze was voor jou pa", aldus Aké.