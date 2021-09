🎥 Het meest hilarische verslag van #CLUPSG? En opgelet voor gevoelige Anderlechtfans

Is er al genoeg gezegd en geschreven over het duel tussen Club Brugge en PSG in de Champions League?

De glansprestatie van Club Brugge tegen PSG in de Champions League heeft al liters inkt doen vloeien. Toch willen we je dit sfeerverslag zeker niet onthouden. ‘De Ideale Wereld’ maakte een heerlijke reportage over de komst van Lionel Messi en co. Eindigen doen ze wel met een ferme steek naar Anderlecht. Gevoelige paarswitfans kijken dus beter niet tot het einde.

