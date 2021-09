Lang en De Ketelaere niet te koop voor minder dan 30 miljoen: "Zelfs bij 0-3 verlies van PSG"

De sterke prestatie van Noa Lang en Charles De Ketelaere tegen PSG verandert zomaar plots niks aan hun marktwaarde.

Lang wordt op 22 miljoen euro geschat door Transfermarkt, De Ketelaere op ‘slechts’ 16 miljoen euro, al is het duidelijk dat ze niet voor minder dan 30 miljoen euro vertrekken bij Club Brugge.

De sterke prestatie tegen PSG verandert niks aan hun marktwaarde, zo klinkt het bij Jesse De Preter van makelaarsbureau Quadrans Football Management, de man achter onder andere Denayer en Nainggolan.

“Tegenwoordig gebeuren transfers meer en meer op basis van statistieken, die niet beïnvloed worden door één match. Zelfs één zo’n wedstrijd tegen PSG doet de waarde niet door het dak gaan. Net zoals Club zou hebben vastgehouden aan die pakweg 30 miljoen euro voor Lang of De Ketelaere indien het 0-3 had verloren van PSG”, zegt De Preter aan HLN.

Als ze hun prestatie bevestigen tegen Leipzig en Manchester City dan kan de prijs nog opgedreven worden. “Wat wel is: zo’n match op het allerhoogste niveau als die tegen PSG, die kán doorslaggevend zijn in de beslissing van geïnteresseerde clubs om Lang of De Ketelaere te nemen. Niet dat er ploegen zijn die hen woensdag ontdekt hebben, zeker niet, zulke spelers zitten in het systeem, maar qua exposure kan je je geen betere en meer gemediatiseerde wedstrijd inbeelden.”