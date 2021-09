Beerschot kan dit weekend rekenen op extra creativiteit op het middenveld

Het moet niet heel de tijd kommer en kwel zijn bij Beerschot want één van hun aanwinsten van de laatste dag van de transferperiode is speelgerechtigd.

Beerschot kan eindelijk rekenen op Moisés Caicedo want hij is speelgerechtigd. Zo wordt hij naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in de wedstrijdkern tegen KV Oostende. Dit weet Koen Frans van Gazet van Antwerpen. De Ecuadoriaanse middenvelder van Beerschot kwam op 31 augustus over van het Engelse Brighton & Hove Albion dat hem vorige winter kocht voor €5 miljoen Euro.

De 19 jarige middenvelder heeft al 12 caps op zijn naam zijn voor Ecuador waarin hij éénmaal tot scoren kwam. Vorig seizoen kwam hij éénmaal in actie in voor Brighton en in deze wedstrijd gaf hij één assist.

Beerschot staat momenteel laatste in de Jupiler Pro League met amper één punt. Dus deze versterking is welgekomen voor de 'Mannekes'.