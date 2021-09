Matthijs de Ligt verlaat mogelijks Juventus op het einde van het seizoen

Matthijs de Ligt is mogelijk aan zijn laatste seizoen bij Juventus bezig. Dit zegt zijn manager Mino Raiola.

Tegenover de Italiaanse krant Tuttosport begint Raiola over een eventuele transfer van De Ligt. "Het is niet zeker dat De Ligt bij Juventus zal blijven. Hij is een van de beste centrumverdedigers ter wereld. De mogelijkheid bestaat dat hij Juventus verlaat aan het einde van het seizoen", aldus Raiola. "Soms werkt de transfermarkt nou eenmaal zo", voegt de zaakwaarnemer daaraan toe.

De Ligt heeft in ieder geval nog een contract tot 2024 bij Juventus, dat dramatisch aan de competitie is begonnen. In de eerste drie duels werd slechts één punt verzameld, waardoor de club uit Turijn momenteel op de zestiende plaats in de Serie A staat.