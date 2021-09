De Witte en Louwagie willen hun aandelen van AA Gent verkopen

De Witte en Louwagie zijn al heel lang verbonden met AA Gent. Ze hebben de schuldenput gedicht, nieuw stadion gezet en kampioen gespeeld. Nu lijkt het erop dat beide hun aandelen van AA Gent van de hand willen doen.

Voorlopig blijft de leiding van AA Gent stevig in de handen van preses Ivan De Witte (74) en manager Michel Louwagie (65). Het al een tijdje bekend dat Louwagie op korte tot middellange termijn een stapje terug wil zetten en De Witte is niet meer de jongste. Een bron dicht bij het dossier laat aan de De Tijd echter verstaan dat het duo een directiewissel onvoldoende vindt en dat er gezocht wordt naar een externe overnemer.



De Witte en Louwagie zouden hun aandelenpakket, van respectievelijk 25% en 15%, willen verkopen aan een externe en kapitaalkrachtige partij. De voorkeur zou uitgaan naar een Belgische kandidaat, iemand die de goede banden met de lokale autoriteiten voortzet. Maar de overnemer moet vooral financieel sterk zijn, dus een buitenlandse piste is zeker niet uitgesloten. Voorlopig zit het dossier wel slechts in een verkennende fase.