🎥 Hallucinante beelden uit Lens: fans bestormen tijdens rust het veld

De wedstrijd tussen Lens en Lille is tijdens de rust ontsierd door een veldbestorming van de thuisaanhang.

Het deed een beetje terugdenken aan de match tussen Nice en Marseille. Toen moest de match gestaakt worden.

In het duel tussen Lens en Rijsel was dat echter niet het geval. Na heel wat akkefietjes in de eerste helft bestormde een deel van de thuisaanhang het veld. Er werd met stoeltjes heen en weer gegooid.

De tweede helft werd wel afgewerkt. Przemyslaw bezorgde de thuisploeg alsnog de zege, een kwartier voor tijd.