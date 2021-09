L'Équipe brengt exuberant salaris van Lionel Messi naar buiten: loyaliteitsbonus, uitkering in cryptomunten...

Lionel Messi speelde afgelopen woensdag een matige partij in Jan Breydel, al toonde de PSG-ster zijn klasse met een pegel op de lat. Zaterdag lekte L'Équipe enkele details uit het contract van de Argentijn. De Franse sportkrant spreekt van een XXL-salaris, wat allerminst overdreven is.

L'Équipe weet dat Lionel Messi (34) dit seizoen 30 miljoen euro zal opstrijken. Netto. Opvallend daarbij is dat één miljoen daarvan zal uitbetaald worden in PSG Fan Tokens, de cryptomunt van PSG. Volgend seizoen loopt het salaris van Messi verder op tot 40 miljoen, loyaliteit moet immers beloond worden.

Als de optie in Messi's contract gelicht wordt, zal Messi ook in zijn derde contractjaar nog eens 40 miljoen opstrijken. Met andere woorden: Messi zal 110 miljoen euro overhouden aan drie seizoenen in Parijse loondienst.

Daar komt ook nog een keer het geld uit sponsordeals bij, volgens Forbes zo'n 28 miljoen euro per jaar.