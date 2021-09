Ooit met Anderlecht in de Europa League, nu trekt voormalig belofteninternational naar Griekse tweede klasse

Als jonkie maakte Ziguy Badibanga indruk met zijn waanzinnige startsnelheid. Bij Anderlecht leunde hij aan bij het A-elftal, hij kwam zelfs vier keer in actie in de Europa League. Doorbreken deed hij echter niet bij paars-wit.

Nadat hij het in 2013 een seizoen bij Charleroi probeerde, begon Badibanga in 2014 aan zijn voetbalwereldreis. Hij belandde onder meer in Griekenland, Cyprus, Moldavië en Kazachstan. Daar werd zijn contract bij Sjachtjor Karaganda al na enkele maanden ontbonden.

De intussen 29-jarige flankaanvaller heeft nu een nieuwe exotische club beet. Badibanga tekende immers een contract tot het einde van het seizoen bij AE Larissa, dat uikomt in de Griekse tweede klasse.