PSG in alle staten na uitspraken over loon Messi: "Het bericht klopt niet"

De Franse sportkrant L'Equipe publiceerde het loon van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain. Daar kunnen ze niet mee lachen.

Volgens l’Equipe verdient Lionel Messi de komende drie jaar 110 miljoen euro. 30 miljoen voor het eerste jaar en dan twee keer 40 miljoen euro. Hij zou ook één miljoen euro aan cryptomunten van PSG krijgen. Dat loon ligt in het verlengde van wat hij bij FC Barcelona verdiende en is gelijkaardig aan dat van Neymar.

PSG is echter niet opgezet met die informatie. "We kunnen niet accepteren dat dit op de voorpagina van een krant als L'Équipe verschijnt", verklaarde technisch directeur Leonardo op de persconferentie van de club. "Ik begrijp ook niets van de timing.”

De informatie zou ook niet kloppen. “De informatie is bovendien ver van de waarheid verwijderd, zowel de duur van het contract als de genoemde bedragen. Lionel heeft voor twee jaar getekend. Het bericht in L'Équipe klopt niet en we vinden dit niet leuk."