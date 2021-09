🎥 Haaland met twee doelpunten weer van goudwaarde voor Dortmund, Meunier geeft assist

In de Duitse Bundesliga blijft Dortmund in het spoor van Bayern München. De 'Borussen' waren zondagmiddag met 4-2 te sterk voor Union Berlin.

De score werd al vroeg geopend door Raphaël Guerreiro. De Portugese linksback opende al na 10 minuten de score.

Niet veel later begon de Haaland-show met zijn eerste doelpunt van de namiddag, zijn 6e van het seizoen. Op aangeven van Thomas Meunier kopte de Noor de 2-0 in doel.

🤝 | De connectie Meunier - Haaland slaat weer toe! 🇧🇪🇳🇴 #BVBFCU pic.twitter.com/erL70eACrz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 19, 2021

Friedricht maakte nog een own goal waardoor de overwinning helemaal binnen leek te zijn voor Dortmund maar dankzij doelpunten van Kruse en Voglsammer ging de thuisploeg al bibberend de laatste 10 minuten in.

Maar dan was er opnieuw Haaland. Met een heerlijk lobje verschalkte hij de Berlijnse doelman Andreas Luthe om zijn 7e in doel te werken en gelijk te komen met Lewandowski in de topschuttersstand.