Geen 5 op 5 voor Lukaku maar wel eenvoudige overwinning voor Chelsea op het veld van Tottenham

In de Engelse Premier League speelden Tottenham Hotspur en Chelsea zondagnamiddag een onversneden Londense derby op het programma.

In de Britse pers stond het duel tussen Tottenham en Chelsea in de spotlight door het duel tussen de twee centrumspitsen Harry Kane en Romelu Lukaku. Voor de Rode Duivel zou een doelpun tegen Tottenham zijn 5e zijn in even veel duels voor Chelsea.

In een magere eerste helft kwamen geen van beide teams tot scoren, daarna schakelde Chelsea een versnelling hoger. Vooral Marcos Alonso toonde zich bedrijvig met twee grote kansen maar hij raakte niet voorbij Lloris. Op aangeven van de Spaanse back lukte het wel. Na een corner van Alonso kopte Thiago Silva de 0-1 in doel.

Nog geen tien minuten later stond het al 0-2 na een afstandsschot van Kante. Al had de Franse middenvelder heel veel geluk toen de bal afweek en paal binnen voorbij Lloris verdween.

N'Goalo Kante tot uw dienst 👌🍀 pic.twitter.com/s62yAMRkrW — Play Sports (@playsports) September 19, 2021

Lukaku deed er ook nog veel aan om tot een goal of assist te komen maar slaagde er niet mee rin. Een kopbal van de Rode Duivel was te centraal om Lloris te verontrusten.

Toch werd het nog 0-3 door Antonio Rudiger. De centrale verdediger werkte prima af op aangeven van Werner. In de stand klimt Chelsea weer naar de leiding, samen met Liverpool en Manchester United. Tottenham staat op de 5e plaats.