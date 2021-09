Lommel wint van Lierse en doet weer mee in 1B

Lommel heeft zondagavond kunnen winnen tegen Lierse. Met de zege hebben de Lommelaars nu 7 punten en doen ze weer mee in het klassement.

Lommel was ondanks de hoge ambities niet goed aan het seizoen begonnen met 4 op 12 na verliespartijen tegen Virton en Waasland-Beveren. Lierse was dan weer beter begonnen met 7 op 12. Enkel Westerlo kon winnen van Lierse.

Lommel kwam tegen Lierse snel op voorsprong via Lemoine. Na 20 seconden kopt hij Lommel op voorsprong na een corner. De grootste kansen waren in de eerste helft voor Lommel maar Saito en Anello slaagden er niet in om de score te verdubbelen.

In de tweede helft slaagde Lommel er toch in om op een comfortabele 2-0 voorsprong te komen. Verschueren zette de Lommel op 2-0 met een fraaie halve omhaal.

De thuisploeg had z'n schaapjes helemaal op het droge toen Boussouf een counter in doel werkte en voor de 3-0 zorgde. Lierse kon nog scoren via Guillaume De Schryver maar