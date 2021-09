Georges Mikautadze: ook in 1A een aanvaller om in de gaten te houden?

RFC Seraing maakte een goede indruk op het veld van Antwerp en sinds deze zomer kan de club ook opnieuw rekenen op haar doelpuntenmachine van vorig seizoen. Zo speelt Mikautadze opnieuw voor Seraing.

Vorige week mocht Mikautadze voor het eerst opdraven in 1A met een invalbeurt tegen Standard, maar daarin wist de aanvaller niet te scoren. Woensdag lukte het wel, want dan scoorde Mikautadze maar liefst drie keer tegen Lokeren-Temse in de Croky Cup.

Zondagmiddag stond Mikautadze voor het eerst in de basis in 1A sinds zijn terugkeer en de aanvaller maakte een scherpe indruk. Zo kwam hij in het begin al dicht bij een doelpunt, maar Antwerp-doelman Butez kon nog net voorkomen dat Mikautadze kon scoren.

In de tweede helft werd Butez echter toch geklopt door Mikautadze. De aanvaller was opnieuw pijlsnel en lobte de bal mooi over de doelman tegen de netten. Zo lijkt de spits ook in 1A vertrokken te zijn.

Vorig seizoen liet Mikautadze namelijk al zien dat hij echt een neus voor doelpunten heeft. De 20-jarige Fransman scoorde maar liefst 19 doelpunten in 21 wedstrijden in de Proximus League. Als Mikautadze het dit jaar even goed kan doen in de Jupiler Pro League, ziet het er goed uit voor Seraing met het oog op een verlengd verblijf in 1A.