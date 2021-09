Bölöni geeft Anderlecht tips om Hoedt te laten slagen: "Zo'n foutjes zijn typisch voor een Nederlander"

Wesley Hoedt werd naar RSC Anderlecht gehaald om de verdediging te leiden, maar de Nederlander liet zich de voorbije weken meermaals op een foutje betrappen. Laszlo Bölöni voorziet Vincent Kompany van een handleiding

De winst én clean sheet van RSC Anderlecht op het veld van Standard was eigenlijk de eerste wedstrijd waarin Wesley Hoedt foutloos én als een leider stond te voetballen. De voorbije weken slopen de cruciale fouten te veel in zijn spel.

“Zo’n foutjes zijn typisch voor Nederlander”, aldus Laszlo Bölöni in Het Laatste Nieuws. “Ze denken daar dat ze het voetbal uitgevonden hebben. (lacht) Maar Wesley is voor elke club in België een nuttige speler. Hij heeft een goede opbouw, heeft duelkracht en leiderscapaciteiten.”

Je moet Wesley Hoedt betrokken houden met een duidelijk verwachtingspatroon

Bölöni - de coach had Hoedt onder zijn hoede bij Antwerp FC - heeft wel enkele tips voor Vincent Kompany. “Het is belangrijk om goed te communiceren met Wesley. Je moet hem betrokken houden met een duidelijk verwachtingspatroon. Dat moét je hem geven.”