De wissels van Priske, de breedte van Genk, Storm en Big Si vs Beerschot, Sissako en lege tribunes

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Antwerpse grinta

Antwerp stond na de nederlaag in en bij Olympiakos stilaan wat onder hoogspanning en dan is in eigen huis op achterstand komen nooit leuk.

Maar: de weerbaarheid van Antwerp en de wissels van Priske met Gerkens als matchwinnaar maakten het verschil. En met knokken kan het dus ook, prima gedaan.

Genkse breedte

Heynen en Onuachu kunnen laten invallen op het uur om toch nog een extra drive te geven aan het spel? Het is de luxe van John van den Brom.

© photonews

Iedereen bleef én de kern werd versterkt. Eens te meer moet Genk met zijn brede kern misschien wel in staat geacht worden om echt mee te strijden om de knikkers.

Big Si, sterke Charles en Nikola Storm

Maakten indruk dit weekend: Simon Mignolet, met een paar echt weergaloze reddingen. Charles De Ketelaere, op Champions League-niveau in de Jupiler Pro League.

En ook Nikola Storm komt stilaan onder stoom, met een vierde opeenvolgende wedstrijd waarin hij kon scoren.

FLOP

Quid Beerschot ? (bis)

Een nieuwe coach, een nieuw elan? Het zal gaan moeten, want ook onder interim-coach Noë lukte het voor geen meter voor Beerschot.

Met 1 op 24 is het stilaan vijf voor twaalf. Temeer de scherpte ook deze wedstrijd opnieuw ontbrak, waardoor het team snel op een dubbele achterstand stond.

© photonews

Sissako

Wat doe je beter niet als je op bezoek moet bij de seizoensrevelatie? Rood pakken na tien minuten met een doldrieste tackle.

Abdoulaye Sissako had op zich geen slecht in de zin, maar liet op die manier wel zijn team wat in de steek. Die knokten 80 minuten lang voor wat ze waard waren, maar hielden daar niks aan over.

Stayen, laat je horen?

Het is niet de eerste keer dat het ons dit seizoen opvalt, maar diverse stadions zitten nog steeds niet helemaal vol.

Of het te maken heeft met de postcoronatijden? Misschien. Maar als je Stayen niet gevuld krijgt voor de clash met Genk, dan heb je wel een probleem.