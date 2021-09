"Misschien heeft Vormer zijn plaats niet meer in het sterkste Club Brugge"

Het bankzittersstatuut van Ruud Vormer in de Champions League-match tegen PSG blijft een item. In de podcast De Tribune liet Wim De Coninck er zich over uit.

De Coninck weet dat het een moeilijk beslissing moet geweest zijn. "Als coach van Antwerp heb ik ooit Patrick Goots op de bank gezet. Patrick is daar nog altijd kwaad over", kadert hij. "Om PSG aan banden te leggen, moet je gedurfde beslissingen nemen. En dat is bijzonder moeilijk." "Ik kan me ook voorstellen dat Vormer er diep door geraakt was. Hij die zo veel verdiensten voor Club Brugge heeft. Clement heeft wel zijn gelijk gehaald. Misschien behoort Vormer ook wel niet meer tot het sterkste elftal van Club Brugge", vindt De Coninck. Hij haalde ook wel aan dat Vormer nog veel matchen zal spelen aangezien Club op drie fronten actief is.