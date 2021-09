🎥 Radamel Falcao kan het nog steeds: El Tigre scoort beslissend doelpunt in het absolute slot tegen Athletic Club

Radamel Falcao is sinds deze zomer opnieuw in de Spaanse competitie aan de slag. De Colombiaanse spits is bij Rayo Vallecano aan de slag gegaan en daar scoorde hij dinsdag zijn tweede doelpunt in twee matchen.

Rayo Vallecano, vierde in de rangschikking met 10 op 18, is één van de aangename verrassingen in het begin van dit seizoen in La Liga. Dinsdag had Rayo Vallecano het niet onder de markt tegen Athletic Club, maar in het slot konden ze wel beroep doen op Radamel Falcao.

Bij een 1-1 tussenstand zorgde El Tigre in minuut 98 alsnog voor de overwinning voor Rayo Vallecano. Zo zit Falcao aan twee doelpunten in even veel wedstrijden voor de Spaanse club. De 35-jarige aanvaller is het scoren duidelijk nog niet verleerd.