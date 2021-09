Initiatief van Anderlecht-supporters voor match tegen Gent voor overleden fan (48)

Een deel van de Anderlecht-supporters wil vanavond voor de match tegen AA Gent een eerbetoon geven aan Gonda Coosemans. De 48-jarige vrouw was 30 jaar trouwe fan van paars-wit, maar overleed onlangs na een gevecht tegen kanker.

Coosemans had 30 jaar lang een abonnement op Anderlecht en was lid van supportersclub de Mauve Berkes uit Denderwindeke. Drie jaar geleden werd er kanker bij haar vastgesteld en ze onderging tal van behandelingen. Ze vertrok een paar maanden geleden nog op vakantie naar Italië, maar daarna belandde ze al snel op palliatieve zorgen. Olivier Deschacht, waar ze fan van was, stuurde haar nog een mooie videoboodschap.

Ze liet twee zonen van 16 en 19 achter. Robben is fan van Anderlecht, Rens van AA Gent. De wedstrijd tegen de Buffalo's is voor de supporters dan ook een mooie gelegenheid om haar te eren. Voor de match zal een foto van haar in Anderlecht-tenue getoond worden. De supporters vragen aan beide supportersclans om haar even een applaus te geven.