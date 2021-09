Thierry Henry met Roberto Martinez naar Barça ... of zelf T1 van Rode Duivels?

Thierry Henry zou volgens diverse geruchten meevolgen in het spoor van Roberto Martinez richting Barcelona.

Of zou hij alsnog gewoon de T1 worden van de Rode Duivels? Ook op dat gebied zijn er ondertussen geruchten.

Timing zal belangrijk zijn, pas na de Nations League zullen we meer weten. "Geruchten zijn er altijd", was het antwoord van Martinez.

Sources close to Roberto Martinez say that if timing is right, he would move to #FCB. Laporta likes him, Jordi Cruyff is a close friend.



Belgium are thinking of Thierry Henry, who has renewed his contract, as his replacement, but given the chance he might like to join Roberto pic.twitter.com/gfcs9K7Rn1